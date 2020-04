CdS – Inter, Lukaku a caccia di record: presenze e gol con lo United nel mirino

Un record dopo l’altro da infrangere per entrare con forza nella storia dell’Inter. Questa la nuova missione di Romelu Lukaku, protagonista con i nerazzurri di Antonio Conte e sin da subito al centro dei riflettori della Beneamata. Il gigante belga le ha giocate tutte con il club interista: unica battuta d’arresto nella notte di Barcellona, saltata per un brutto fastidio che ha costretto l’attaccante a tifare a distanza.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la stagione del belga può rivelarsi davvero da record in caso di ripresa sprint al centro dell’attacco dell’Inter. Nel caso in cui dovesse giocare tutte le gare che restano ai nerazzurri, Lukaku riuscirebbe ad abbattere il record di 51 partite stagionali. Altro traguardo, quello dei gol: mancano quattro centri per superare il suo miglior risultato di sempre, fissato due anni fa con il Manchester United. Il belga è fermo a 23 centri – 17 in campionato e 6 nelle coppe – e punta ad esultare in ogni competizione in cui i nerazzurri sono impegnati per far meglio del 2018, quando agli ordini di Mourinho segnò ovunque tranne che in Efl Cup. A caccia di record Romelu Lukaku in vista della ripartenza dei campionati: Big Rom studia le mosse per scattare alla ripresa, il tutto per rendere la sua stagione indimenticabile.

