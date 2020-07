CdS – Inter, fin qui 18 diversi marcatori a rete: adesso è caccia al record!

Nonostante le critiche ingenerose ricevute nelle scorse settimane, la prima stagione di Antonio Conte ha fatto registrare numeri clamorosi. Ad oggi, oltre al secondo posto in classifica, l’Inter può vantare sia la miglior difesa che il secondo miglior attacco del campionato alle spalle della sola Atalanta. Lascia a bocca aperta, però, il numero di 18 diversi marcatori stagionali che la formazione nerazzurra ha portato a rete in Serie A.

Con il gol di Godin, infatti, è stata eguagliata la quota già raggiunta solamente nella stagione 2007/08. Basterebbe insomma che uno tra Skriniar o Moses, ad esempio, andasse in gol per timbrare un record storico e senza precedenti nella storia del club nerazzurro. Anche il confronto con le altre squadre in stagione rivela una netta superiorità dell’Inter se consideriamo che dietro ai 18 diversi marcatori nerazzurri ci sono solamente Napoli e Sassuolo con 15, mentre l’Atalanta è appena dietro a quota 14.

