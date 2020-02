CdS – Inter, niente aste per Kumbulla: la strategia dei nerazzurri per il sì definitivo

Occhi puntati su Kumbulla, ma l’Inter non parteciperà ad aste per il giocatore. Il motivo? La scelta dei nerazzurri di accelerare per assicurarsi il difensore, superando così la concorrenza della Serie A e le offerte in arrivo dall’estero. Secondo il Corriere dello Sport, la Beneamata sarebbe al lavoro per blindare il giocatore: un affare per il quale il club interista si sente fiducioso ed attende nuovi sviluppi che possano portare il centrale del Verona al matrimonio con l’Inter.

Il giocatore ha detto no al Napoli lo scorso gennaio nonostante l’accordo trovato tra i due club sulla base di 25 milioni comprensivi di bonus. L’escalation di prestazioni da applausi del giocatori ha fatto però lievitare il prezzo, e per Kumbulla i nerazzurri potrebbero essere costretti a sborsare 30 milioni, una cifra superiore alla valutazione fatta dalla Beneamata. Dalla Bundesliga ed in particolare dalla Premier League piovono apprezzamenti e concorrenti per il giocatore, ma l’Inter ha in mente una strategia che potrebbe facilitare il sì definitivo. Sul piatto anche i cartellini di Dimarco e Salcedo, oggi entrambi all’Hellas in prestito: pronta la sinergia con il club allenato da Juric per favorire la pole position dei nerazzurri per l’affare Kumbulla, sempre al centro dei pensieri interisti.

