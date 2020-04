CdS – Inter, per Conte un poker di insostituibili: quattro i nerazzurri sempre protagonisti

Quattro protagonisti privi di doppioni. Antonio Conte si gode la sua Inter ed i numeri dei suoi insostituibili, dalla difesa all’attacco. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la spina dorsale della Beneamata è composta da veri e propri pezzi unici che, in rosa, non possono vantare riserve pronte a dare il cambio.

Tra i pali, quest’anno il club nerazzurro ha avuto la conferma relativa all’unicità di Samir Handanovic, protagonista in Italia e in Europa ma anche vittima della sfortuna. Un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane e Conte ha sentito la mancanza del suo capitano. In difesa, de Vrij rappresenta il perno del reparto, tra prove di regia e tempismo nelle chiusure. Come vice può vantare Ranocchia che, tra campionato e coppe, ha raccolto solo pochi minuti.

A centrocampo la palma di insostituibile spetta a Marcelo Brozovic, faro del gioco nerazzurro. Zero possibilità di riposo per l’inesauribile croato, costretto alla titolarità vista anche la stagione complicata di Sensi. Risposte positive soprattutto nel breve periodo da Borja Valero anche se, su lunghe distanze, i dubbi sono sempre tanti. In attacco invece non è arrivato un vero e proprio vice Lukaku né in estate né a gennaio. Risultato: 1 sola partita saltata e 2 panchine per il belga, insostituibile nel reparto avanzato dai nerazzurri. Riflessioni di mercato anche in quest’ottica per l’Inter, alle prese con il suo poker di protagonisti privi di doppioni.



