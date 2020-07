CdS – Inter, per Vecino stagione finita: sarà operato al ginocchio nelle prossime ore

Questa sera l’Inter affronterà la Roma in una gara che può essere un punto cruciale nel finale di stagione. I tre punti sono fondamentali per i nerazzurri per mantenere vivo il sogno Scudetto, anche se da quel punto di vista rimane tutto nelle mani della Juventus. Antonio Conte è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, che riguardano in particolare il centrocampo. Una certezza, purtroppo, è quella dell’assenza di Vecino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’uruguaiano sarà operato al ginocchio prossimamente a Bracellona.

Una perdita importante per il tecnico leccese, che dovrà fare a meno quindi di uno degli uomini più fidati. Il calciatore classe ’91, simbolo della scorsa qualificazione in Champions League dell’Inter grazie alla rete alla Lazio, era tuttavia tormentato da tempo da questo fastidio al ginocchio. La sua ultima partita giocata dal primo all’ultimo minuto, infatti, risale addirittura all’8 marzo, nella sfida contro la Juventus. Ora ci sarà l’operazione, per mettere fine ad una vera e propria piaga per il centrocampista nerazzurro.

