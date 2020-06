CdS – Inter-Sampdoria, la moviola: Mariani promosso, un solo dubbio a San Siro

Missione superata senza troppi sforzi per l’arbitro Mariani nel corso di Inter-Sampdoria. Gara di San Siro contraddistinta da pochissimi episodi dubbi, con il direttore di gara che strappa una piena sufficienza dalle pagine del Corriere dello Sport. Unico neo, un giallo che è sembrato forzato nei confronti di Bertolacci soprattutto se confrontato con il fallo di De Vrij di pochi minuti prima.

Questo, nel dettaglio, il giudizio del quotidiano in merito all’operato di Mariani: “Una partita che scivola via serena, ma Ranieri ha ragione di lamentarsi quando viene ammonito Bertolacci al primo fallo mentre poco prima è stato graziato De Vrij per un fallo identico. È comunque l’unico errore della sua partita, che tiene bene anche nella ripresa. Non c’è lavoro per il Var, a differenza di quanto era successo prima a Bergamo”.

