CdS – Inter, Sensi e Moses vicini al rientro: ultima settimana ai box

Tanti interrogativi, tra l’emergenza ed il campo, ma la necessità di rivolgere lo sguardo al prossimo impegno, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali. L’Inter scenderà in campo nella serata di domani a San Siro, in un match in programma a porte chiuse contro il Getafe. Ottavi di andata di Europa League blindati per la Beneamata che si prepara ad affrontare una delle squadre più in forma della Liga.

Infermeria pronta a svuotarsi per Antonio Conte, come raccontato infatti dal Corriere dello Sport. Stefano Sensi e Victor Moses viaggiano spediti verso il rientro e lo staff medico dell’Inter proverà a recuperarli per il match di ritorno, in programma al Coliseum di Getafe giovedì 19 marzo. Situazione però completamente legata agli interrogativi che riguardano il club spagnolo, con il presidente Angel Torres che ha già deciso di vietare il match in Italia ai suoi giocatori. Decisioni ufficiali attese per la giornata di oggi, con l’Inter che proverà a concentrarsi in vista della sfida, tentando di allontanare tutti gli altri dubbi dalla propria mente.

