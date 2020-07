CdS – Inter, Sensi vicino al ritorno in campo: il match col Getafe nel mirino

Il calvario sta finalmente per finire: Stefano Sensi è davvero vicino al rientro in campo. Il centrocampista nerazzurro, dopo aver rimediato il quinto infortunio della sua stagione, a 40 giorni dall’ultimo stop causato da una distrazione del bicipite femorale destro, con tutte le cautele del caso è pronto per tornare a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è quello di essere già presente in vista della partita con il Getafe, quantomeno per esserci dalla panchina.

Il programma per il suo reintegro in gruppo è tracciato: dopo aver svolto un lavoro personalizzato negli ultimi giorni, nel fine settimana verrà aggregato nuovamente all’intero gruppo. Più che per l’Europa League, però, sarà necessario portare Sensi al massimo della condizione e senza altri problemi muscolari per la prossima stagione che ripartirà già da metà settembre. Ricorderete sicuramente il grande avvio che l’ex Sassuolo aveva avuto ad inizio anno con la maglia del’Inter, riuscendo a mettere a segno 3 gol e 4 assist nelle sole prime 6 partite di campionato.

