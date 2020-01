CdS – Inter, si fa male Vecino e rischia l’Atalanta: è di nuovo emergenza

Anno nuovo, vecchie sfortune: l’Inter di Antonio Conte non fa in tempo a svuotare l’infermeria che dopo l’infortunio di Danilo D’Ambrosio è costretta ad affrontare anche quello di Matias Vecino. In virtù dell’assenza per squalifica di Nicolò Barella, contro non è del tutto errato parlare di una mini emergenza della formazione di Antonio Conte a centrocampo. Oltre ai tre titolari che dovrebbero essere Brozovic, Gagliardini e Sensi, in panchina rimarrebbe il solo Borja Valero.

Nella sessione di ieri, il centrocampista uruguagio ha dovuto abbandonare le esercitazioni di Appiano Gentile per un guaio muscolare. Difficile possa essere completamente a disposizione della squadra, ma l’Inter spera comunque di poterlo recuperare quantomeno per la panchina. Ad ogni modo, sarà decisiva la rifinitura di oggi in cui Conte, di comune accordo con lo staff medico, prenderà una decisione.

Non è esclusa eventualmente la convocazione del giovane Lucien Agoume per allungare quantomeno il ventaglio di alternative a disposizione del tecnico leccese. Possibile anche il rientro di Kwadwo Asamoah, che in settimana finalmente ha mostrato continuità di allenamenti con il resto del gruppo e che dallo stesso Conte potrebbe essere utilizzato nel ruolo di interno di centrocampo anche a partita in corsa.

