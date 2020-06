CdS – Inter, il piano per la trasferta: a Napoli il giorno stesso della partita

Non sarà una partita come tutte le altre quella tra Napoli e Inter in programma sabato sera in quanto ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Innanzitutto per l’assenza di pubblico tra le tribune, fattore rispetto al quale tutte le società dovranno abituarsi visto che per i prossimi mesi non ci saranno novità in tal senso. Ma soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione delle trasferte dal punto di vista logistico, specialmente quelle particolarmente distanti come nel caso della società nerazzurra che dovrà spostarsi in Campania.

Per ridurre al massimo le occasioni di contatto, l’Inter sta infatti pensando di organizzare il trasferimento verso Napoli direttamente nella stessa giornata della partita, evitando di partire alla vigilia come da consuetudine. L’idea, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è quella di allestire il viaggio in mattinata per trascorrere la giornata a Napoli in un albergo, per consentire anche ai calciatori di recuperare le energie ed essere pronti al fischio d’inizio la sera. Una volta concluso il match, la squadra rientrerà immediatamente in aeroporto per tornare a Milano in charter.

