CdS – L’Inter tira un respiro di sollievo: Vecino torna ad allenarsi senza forzare

Dopo i fastidi riportati al ginocchio sinistro nelle seduta mattutina di mercoledì che impedivano a Matias Vecino la piena mobilità, arrivano buone notizie in casa Inter. Il centrocampista uruguagio si è infatti allenato regolarmente nella giornata di ieri, tenendo il problema sotto controllo senza forzare troppo. La sua presenza, per fisicità e senso della posizione, è divenuta molto importante nelle ultime settimane prima della sosta per Antonio Conte e, poter avere un’alternativa in più dinnanzi ad un calendario che si preannuncia fittissimo, risulterà decisivo.

Così, nel suo 3-5-2 Antonio Conte potrà disporre di più di un’alternative anche a centrocampo. Vecino, inoltre, sa bene che per restare ancora a Milano dovrà giocarsi al meglio le sue carte in questi ultimi mesi. Lo scorso gennaio, ad esempio, in seguito ad un contrasto interno avuto con l’allenatore, era stato ad un passo dal trasferimento all’Everton. Il suo nome nelle ultime settimane è stato inoltre accostato anche al Valencia e al Torino, che con l’Inter sta già trattando lo scambio Izzo-Gagliardini.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!