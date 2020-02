CdS – Inter, Vertonghen proposto ai nerazzurri: Godin può fare le valigie

Un parametro zero per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sta osservando con interesse gli sviluppi che riguardano Jan Vertonghen. Il difensore del Tottenham è in scadenza di contratto con gli Spurs e non sembra intenzionato a rinnovare il suo accordo con il club inglese. L’agente del calciatore belga sta ascoltando le proposte in arrivo dalle squadre interessate ed ha anche scelto di proporlo a diverse big, con l’Inter che ha raccolto l’invito del procuratore e riflette sul da farsi.

Centrale nella difesa a quattro disegnata da Mourinho, Vertonghen ha anche indossato i panni del difensore nella linea a tre di Pochettino e rappresenta un profilo di spessore ed esperienza corteggiato da diversi top club. Il connazionale di Lukaku potrebbe prendere il posto di Godin, mai davvero a suo agio nel reparto di Conte. Il quotidiano sportivo non esclude infatti un possibile addio dell’uruguaiano che non si è ancora integrato negli schemi del mister. C’è dunque anche Vertonghen nel mirino dell’Inter: il giocatore piace ai nerazzurri ed è in uscita dal Tottenham.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!