CdS – Juventus-Inter rinviata di 24 ore? Ipotesi al momento scartata

Dopo aver già illustrato l’ipotesi che Juventus-Inter di domenica sera possa giocarsi a porte aperte, nella giornata di ieri è stato anche proposto il rinvio di 24 ore del match a lunedì. Si tratta di un’idea nata per consentire l’accesso ai tifosi allo stadio, sulla quale ieri la Figc, la Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto. In tarda serata l’ago della bilancia pendeva ancora dalla parte del lasciare tutto invariato ovvero con il derby d’Italia domenica, ma la situazione può ancora cambiare.

Come riferito dal Corriere dello Sport, in attesa di capire se domenica sera verranno realmente aperte le porte dello stadio per permettere a coloro che hanno acquistato il biglietto di potersi godere lo spettacolo dal vivo, l’Inter farà una variazione rispetto al consueto programma per le trasferte. Anziché recarsi nel sabato pomeriggio a Torino, il club nerazzurro viaggerà in pullman solo domenica mattina.

