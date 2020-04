CdS – La FIFA prepara l’assegno: 1 miliardo di euro per far uscire il calcio dalla crisi

Come tutti gli ambiti economici, anche il calcio è stato fortemente colpito a causa dell’emergenza sanitaria che fermato gli sport di tutto il mondo. Senza eventi sportivi e – nel caso specifico – le partite, le casse dei club non ricevono alcun introito e devono comunque rispettare gli ingaggi dei propri dipendenti, da calciatori a staff tecnico.

Come scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, mentre le società cercano accordi con i giocatori per il taglio stipendio, filtra da Ginevra un’indiscrezione (riportata dal New York Times): la FIFA starebbe pensando di intervenire in prima persona versando 1 miliardo di euro da dividere per tutte le Federazioni. Decisiva la lettera di Andrea Agnelli al presidente Infantino. Ora la massima organizzazione calcistica mondiale è pronta ad intervenire, ma dovrà prima passare per i 36 membri del consiglio.



