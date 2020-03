CdS – La UEFA non si ferma: Euro 2020 e coppe europee confermati

Confusione: questa è la parola che caratterizza in maniera migliore le ultime ore del panorama calcistico europeo. Se in Italia si è deciso per un blocco collettivo ed univoco, infatti, in Europa si continua ad andare avanti secondo i piani, nonostante la pericolosità della situazione e la conseguente necessità di uno stop.

In ballo, infatti, non c’è solo la naturale conclusione delle competizioni europee (Europa League e Champions League) ma anche, soprattutto, il regolare svolgimento dei primi Europei itineranti della storia, oltre ai play-off antecedenti alla manifestazione continentale. Il problema, infatti, non riguarda solo il territorio italiano, visto che anche in Francia, Portogallo e Spagna sembrano essersi resi conto della gravità della situazione.

Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione si fa critica per gli avvenimenti della settimana in corso: nonostante il blocco dei voli da e per la Spagna, la UEFA spinge per il regolare svolgimento di Siviglia-Roma ed Inter-Getafe. Nella giornata di ieri, però, le dichiarazioni del presidente degli iberici Angel Torres sono state fin troppo chiare.

I sindacati spagnoli spingono per il no, la Champions League si svolge a porte chiuse e l’Europa League vive la situazione ora per ora, senza una certezza che possa accontentare tutti gli attori in gioco; sullo sfondo, inoltre, ci sono i play-off per Euro 2020 in programma il 26 ed il 31 marzo, con diversi giocatori che militano in Serie A che difficilmente potranno unirsi ai propri connazionali.

Ricordate? Confusione: la UEFA deve navigare in un caos organizzativo senza precedenti.

