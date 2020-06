CdS – Lautaro a secco da 6 partite: c’è un precedente nella scorsa stagione

Sembra essere stato colpito da una sorta di maledizione Lautaro Martinez, che da sei partite a questa parte non riesce più a trovare la via del gol. L’ultima marcatura dell’attaccante argentino risale alla rete siglata contro il Cagliari nel famoso incontro del 26 gennaio che nei minuti finali di gara gli costò il cartellino rosso ed una lunga squalifica. Da allora, le sue prestazioni sono state decisamente in ombra, come confermato dalla brutta prova di sabato sera del San Paolo contro il Napoli.

L’astinenza da sei partite, come ricordato dal Corriere dello Sport, raggiunge il record negativo della scorsa stagione quando l’argentino nelle gare finali non riuscì più a gonfiare la rete. Non parliamo comunque di involuzione, visto che un calo realizzativo – dopo l’impatto al di sopra delle aspettative con cui aveva iniziato la stagione – può anche essere fisiologico. Senza dimenticare che, le voci arrivate dalla Spagna quotidianamente negli ultimi tre mesi, potrebbero avere condizionato la sua serenità in campo.

