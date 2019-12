CdS – Lautaro rientra dalla squalifica e ritrova il Napoli: un anno fa il suo primo gol decisivo

Nell’ultimo Boxing Day della Serie A ha deciso il match contro il Napoli con una zampata delle sue. Era il 26 dicembre del 2018 e Lautaro Martinez realizzava il primo gol decisivo della sua avventura interista. Oggi, ad un anno di distanza, è già un punto fermo per Antonio Conte ed il futuro sembra già sorridergli. Il Toro rientrerà dalla squalifica proprio al San Paolo, lì dove l’orologio dei successi si è fermato al 1997.

Aveva poco più di due mesi e l’Inter festeggiava in terra partenopea il 2-0 firmato da Galante e da un autogol di Turrini. Era la Beneamata allenata da Simoni e guidata in campo da Ronaldo e c’era la Juventus a giocarsi lo scudetto con i nerazzurri. A distanza di ventidue anni la storia sembra destinata a ripetersi e Lautaro Martinez ha intenzione di riscriverla di suo pugno, cavalcando l’onda dell’ultimo Inter-Napoli deciso dalla sua zampata. In un anno l’argentino ha conquistato tutti, tifosi ed addetti ai lavori, rimediando un posto nella top 11 stilata dall’UEFA tra le rivelazioni della fase a gironi della Champions ed una miriade di attestati di stima. Pronto a vedere rosso il Toro, con il Napoli sullo sfondo: una nuova consacrazione per trascinare la sua Inter.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!