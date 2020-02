CdS – Lazio-Inter, 150 milioni di differenze ed un solo punto di distanza

Due mondi opposti che si sfidano, separati da un solo punto in campionato. Lazio da una parte, Inter dall’altra e 150 milioni a separare le due squadre pronte a dar fastidio alla Juventus, ultima protagonista del terzetto in lotta per il primo posto. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste nel corso della scorsa estate ha speso 28 milioni sul mercato: 177 quelli sborsati dai nerazzurri in due finestre di trattative per la rincorsa della Beneamata allo scudetto.

Differenze notevoli anche nel monte ingaggi: 70 milioni sul piatto per i romani, 145 invece per i milanesi guidati da Conte che percepisce uno stipendio da 10 milioni più 2 di bonus, un totale di sei volte superiore rispetto ad Inzaghi che di milioni ne guadagna “soltanto” 2. L’acquisto più caro? Lazzari, arrivato dalla Spal per 16 milioni totali (11 + 5 dal cartellino di Murgia). Una lotta impari a livello di numeri, visti i 65 sborsati dalla Beneamata per Lukaku. Entrambi i club hanno inseguito Giroud, scelto come ciliegina sulla torta di una macchina agguerrita per la vetta, ma con tempistiche diverse. L’Inter lo ha corteggiato, la Lazio ha provato il colpo in extremis. Oltre al mercato però c’è il campo che metterà di fronte le due squadre, divise da un solo punto in classifica nonostante le differenze economiche.

