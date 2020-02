CdS – Lazio-Inter, Acerbi sfida de Vrij: per i due leader una notte di grinta e… derby!

Entrambi leader a modo loro, guidando il reparto con grinta, carattere e personalità. Due rocce ma anche due torri, capaci di svettare più in alto di tutti o di farsi trovare pronti in zona offensiva quando c’è da spingere per la freccia del sorpasso. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij rappresentano la solidità di Lazio e Inter. L’olandese ha indossato la maglia biancoceleste alla sua prima esperienza in Italia, lasciandola in un altro scontro tormentato che ha regalato la Champions ai nerazzurri. E stasera tornerà per la prima volta all’Olimpico da avversario di quella che una volta era la sua Lazio.

Duelli rusticani in programma nel Sunday Night di Serie A ed evidenziati dal Corriere dello Sport. Acerbi dovrà vedersela sia con Lukaku che con Lautaro Martinez, due clienti decisamente scomodi per i biancocelesti di Inzaghi. Stefan de Vrij sarà invece chiamato al testa a testa con Immobile, sempre più leader in zona gol del campionato. Serata dal sapore di derby per il centrale della Lazio, da sempre milanista e con un passato tra le fila dei rossoneri senza mai incrociare i nerazzurri. Di derby l’olandese se ne intende: per informazioni basta rivedere il tris siglato nella stracittadina. Giganti contro all’Olimpico: i due centrali di Inzaghi e Conte si sfidano per la gloria e per accendere ancor di più la corsa scudetto.

