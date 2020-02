CdS – Lazio-Inter, Correa e Lautaro per ricominciare a sognare: due certezze per Inzaghi e Conte

Pronti a rientrare in pista dopo venti giorni di assenza dai campi della Serie A. Lautaro Martinez ha scontato le due giornate di squalifica dopo il rosso rimediato in casa contro il Cagliari che lo ha costretto ad assistere a distanza anche al derby ribaltato dall’Inter. Correa mette nel mirino il rientro dal 1′: la maglia da titolare manca infatti anche per lui dal 26 gennaio, giorno del derby con la Roma. Ko per un doppio infortunio allo stesso polpaccio, il Tucu ha scontato lo stesso stop del Toro ma per guai fisici ed oggi è pronto a festeggiare il ritorno all’Olimpico.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, i due argentini aspettano stasera per riprendersi i loro mondi. Lautaro rappresenta il presente dell’Inter ed è l’uomo più corteggiato dei nerazzurri, con il Barcellona già disposto a fare follie per averlo. Correa invece è stato blindato dalla Lazio: clausola record da 80 milioni ed un futuro a forti tinte biancocelesti. Scaloni li osserva e studia le possibili novità per la sua Argentina, con il Toro ed il Tucu avversari nella lotta scudetto. Gli uomini giusti al momento giusto per permettere a Conte ed Inzaghi di accelerare senza più voglia di voltarsi indietro.

