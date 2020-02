CdS – Lazio-Inter, Jony prepara la rivincita: il match di San Siro deciso da una sua disattenzione

Pronto a vendicare la brutta figura dell’andata, in una chiamata in causa che sa tanto di segno del destino. Jony vuole riconquistare i riflettori dell’Olimpico dopo una prima parte di stagione vissuta non al pari delle aspettative. Il Corriere dello Sport sottolinea l’area di rivincita del giocatore, arrivato alla Lazio dopo un’esperienza in Liga che ha contribuito a mettere in mostra tutte le sue migliori caratteristiche. Da agosto a febbraio però il classe 1991 non ha lasciato segni evidenti della sua presenza e domenica sera, contro l’Inter, sarà chiamato alla rivincita.

Nel match di andata giocato a San Siro, D’Ambrosio lo sorprese su un cross di Biraghi rubandogli il tempo prima di realizzare di testa il gol della vittoria. 1-0 casalingo causato da un’incertezza dello spagnolo, lanciato titolare da parte di Inzaghi per questioni di turnover. Poche le sue note positive stagionali, anche se la sua musica personale sembrerebbe cambiata già da Parma. L’infortunio di Lulic lo ha caricato di responsabilità ed al Tardini Jony ha lasciato intravedere segnali incoraggianti. Domenica all’Olimpico arriverà l’Inter e lo spagnolo è già al lavoro per preparare la sua rivincita: vendicare il match di San Siro e provare ad essere protagonista.

