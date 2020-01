CdS – Le 100 vittorie nel mirino di Conte: il tecnico nerazzurro a caccia del record

Ad un passo dal record. Come riporta il Corriere dello Sport, in caso di successo contro il Napoli lunedì sera Antonio Conte diventerebbe l’allenatore più veloce nel raggiungere il traguardo delle 100 vittorie in Serie A nell’era dei tre punti. Un obiettivo reso tale anche grazie al 4-0 rifilato al Genoa lo scorso 21 dicembre: 99esima gioia in carriera in 144 partite da tecnico condite da 31 pareggi e solo 14 sconfitte.

Campo tutt’altro che semplice quello del San Paolo per stabilire il nuovo record. I nerazzurri infatti non vincono a Fuorigrotta dal lontano 1997: gol di Galante ed autorete di Turrini per l’Inter di Ronaldo e Simoni in panchina. 4 pareggi e 9 sconfitte nelle ultime 13 gare giocate a Napoli per la formazione interista. Brutti ricordi anche per Conte che nelle tre sfide da tecnico della Juventus non ha mai vinto in Campania: 2 pareggi ed 1 sconfitta nei tre precedenti. Per lanciarsi a caccia del nuovo record, l’allenatore nerazzurro dovrà sfatare il tabù San Paolo: impresa affidata solo a chi è abituato a trasformare lo straordinario in quotidiano.

