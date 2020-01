CdS – Le promesse di Setién blindano Vidal: nuovo assalto possibile solo a fine mercato

Sembrava la trattativa più calda delle ultime settimane, con il nome del calciatore rimbalzato dalla Spagna all’Italia ancor prima dell’apertura della finestra invernale. Eppure, ad oggi, Arturo Vidal rappresenta l’uomo mercato più lontano dall’Inter rispetto a tutti i suoi concorrenti. L’arrivo di Quique Setién sulla panchina del Barcellona ha spento le voci di un possibile addio al club catalano, generato soprattutto dai rapporti del calciatore con l’ormai ex tecnico dei catalani, Ernesto Valverde.

Il Corriere dello Sport non chiude definitivamente la porta al giocatore in ottica Inter ma analizza la sua posizione come relativa solo ad un colpo fattibile solo all’ultima curva del mercato invernale. Con l’ex allenatore del Betis in blaugrana, Vidal ha ritrovato fiducia ed umore giusti ma adesso la nuova guida del Barcellona dovrà rispettare le promesse fatte al suo arrivo. Solo in caso di nuovi screzi, il giocatore spingerà nuovamente per l’addio, con l’Inter sempre alla ricerca di un nuovo uomo in più per il centrocampo. Assalto per Eriksen e silenzio per il cileno, in attesa di eventuali nuovi sviluppi in arrivo dallo spogliatoio catalano.

