CdS – Lecce, oltre 26mila al Via del Mare con l’Inter per cancellare il periodo negativo

Stadio gremito per una big del calcio italiano e per provare a cancellare il periodo negativo delle ultime settimane. Lecce al gran completo dal punto di vista del tifo, con i supporters giallorossi pronti agli straordinari visto l’arrivo dell’Inter e del leccese Antonio Conte. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo del club salentino è quello di superare i biglietti venduti contro la Juventus: traguardo fissato oltre i 26mila tagliandi, con gli ultimi 800 in vendita nelle ore che precedono l’incontro.

Per il match contro la Beneamata, il tecnico Liverani è riuscito a recuperare pedine importanti come Majer, Mecccariello e Falco ma dovrà fare a meno di Farias. In attacco, Lapadula in pole su Babacar, anche se l’ex Fiorentina è andato in gol già quattro volte contro l’Inter. A sinistra spunta Donati, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e reduce da cinque anni in Bundesliga.

