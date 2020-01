CdS – L’Inter al lavoro per l’assalto a Vidal: post Atalanta la resa dei conti

Serve un rilancio per assottigliare la differenza di 7-8 milioni tra la richiesta del Barcellona e l’offerta dei nerazzurri per Arturo Vidal. Come riporta infatti il Corriere dello Sport, Marotta sarebbe al lavoro per riavvicinare le parti, ma per l’assalto decisivo serviranno ancora diversi giorni. Il club catalano nutre l’esigenza di incassare per sistemare il bilancio e potrebbe scegliere di accontentarsi anche di un prestito con obbligo di riscatto. La Beneamata resta in pressing e, già dopo il match con l’Atalanta, sceglierà di accelerare definitivamente.

Una strategia quella del Barcellona ormai nota ai vertici interisti. I blaugrana hanno infatti già messo gli occhi su Dani Olmo per rinforzare la propria rosa e per non far rimpiangere il cileno, destinato all’Inter. Serve l’ultimo scatto per i nerazzurri, quello decisivo, per regalare ad Antonio Conte il suo rinforzo da top class. Provando, perchè no, a blindare il primo posto in coabitazione con la Juventus.

