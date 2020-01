CdS – L’omaggio dell’Inter al capodanno cinese: caratteri orientali sulle maglie contro il Cagliari

Di nuovo in campo con i nomi dei calciatori scritti in cinese. L’Inter ripeterà l’iniziativa dello scorso anno ma non lo farà per motivi commerciali, bensì per festeggiare il capodanno cinese in programma il 25 gennaio. L’omaggio da parte della Beneamata, come raccontato dal Corriere dello Sport, arriverà il giorno seguente, in occasione di Inter-Cagliari che in Cina sarà trasmessa in prime time mentre il calcio d’inizio in Italia sarà alle 12.30.

Un copione già visto a febbraio 2019, sempre a San Siro ma contro il Bologna. Dopo la trasferta di Lecce, i nerazzurri torneranno in campo davanti al proprio pubblico e con una maglia tutta speciale, realizzata in onore del capodanno cinese. Per la gara del Via del Mare intanto Vecino e D’Ambrosio lavorano a parte, con Conte che può sorridere per il rientro in gruppo di Asamoah.

