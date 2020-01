CdS – Lu-La dei record: la coppia che segna di più in trasferta

L’Inter batte il Napoli 3-1 al San Paolo e si riporta in vetta alla classifica del campionato di Serie A a quota 45 punti, al pari della Juventus. I nerazzurri giocano una partita decisa, cinica, approfittando di alcuni errori da parte dei partenopei. Sugli scudi, come ormai abitudine, è la coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro.

La LU-LA è infatti protagonista della vittoria grazie alle tre reti come in occasione della trasferta di Praga contro lo Slavia. La coppia sale a 30 gol in stagione e – come riporta il Corriere dello Sport – 16 in trasferta: nessuno, nei 5 maggiori campionati europei ha fatto meglio.

