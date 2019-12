CdS – Lukaku al centro di tutto: il belga ha conquistato piazza e spogliatoio nonostante gli errori

I mille volti dell’Inter passano dal suo sorriso, dal suo fisico dirompente e da quel gesto che compatta ancor di più lo spogliatoio. C’è Lukaku al centro del mondo nerazzurro, tra pro e contro evidenziati dal Corriere dello Sport. 14 reti in 22 partite il suo biglietto da visita decisivo nel trascinare la Beneamata al primo posto. Ma anche qualche errore di troppo contro Barcellona e Fiorentina pesanti per la missione ottavi di Champions e vetta solitaria. Antonio Conte però lo ha voluto a tutti i costi a Milano ed oggi, a quattro mesi dall’esordio con l’Inter, ne raccoglie tutti i suoi frutti.

Uomo squadra per come adatta il suo gioco alle manovre nerazzurre ma anche uomo spogliatoio per il gesto che ha permesso ad Esposito di festeggiare il suo primo gol in Serie A. Il quotidiano avanza paragoni con Icardi citando anche l’atteggiamento dei compagni che aveva rigettato l’argentino e che oggi, invece, accolgono a braccia aperte il belga. Ha scelto l’Inter anche per questa sua nuova vita ed oggi ne raccoglie ogni risposta positiva: c’è Lukaku al centro del mondo nerazzurro sempre più dipendente dal suo gigante.

