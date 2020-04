CdS – Mercato, finestra unica fino a Natale: due ipotesi allo studio dell’Uefa

Uno dei temi caldi legati al coronavirus, oltre alla ripresa o meno dei campionati, riguarda ovviamente il destino del calciomercato. Dopo le linee guida dettate dalla Fifa, infatti, in molti sembrano convinti dalla proposta di creare una finestra unica da agosto fino a dicembre in cui poter liberamente operare trasferimenti. Va tenuto però conto pure degli allenatori, visto che in questo caso vi sarebbe il rischio di dover sopportare un periodo di 3 mesi e mezzo di campionato con il mercato aperto.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, dopo le prime indicazioni suggerite dalla Fifa, dovranno essere Uefa, Federazioni e Leghe europee a prendere una scelta autonoma. Molto, però, dipenderà dal calendario delle coppe europee.

Ad esempio, se sarà usato il modello di calendario parallelo – quello che prevede la conclusione della stagione con la finale di Champions League l’8 agosto – il mercato avrà inizio il 15 agosto e terminerà dopo 16 settimane ovvero a inizio dicembre. Mentre, se sarà scelto il calendario a blocchi, e l’ultimo atto della Champions andrà in scena il 22 agosto, il via delle trattative avverrà a inizio settembre con tanto di gong il 20 dicembre. La finestra di gennaio, in entrambi i casi, verrebbe abolita.

