CdS – Mercato vitale per i club, si studiano le soluzioni. Due ipotesi per la ripartenza

Oltre alla possibilità di finire i campionati, attualmente fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, i club europei chiedono anche di ridisegnare le date del mercato. Stando a quanto riportato sul Corriere dello Sport, infatti, le casse delle società non possono fare a meno degli introiti derivati dalle campagne trasferimenti. Inoltre bisognerà adeguare i contratti dei giocatori oltre il 30 giugno seguendo le indicazioni di Gianni Infantino, con alcune nazioni, come la Spagna, non felicissime della possibilità.

Il quotidiano, poi, fa il punto sulle possibili date per la ripartenza dei campionati e delle competizioni europee. La prima ipotesi prevede il via fra il 31 maggio ed il 3 giugno, con le coppe che partirebbero il 23 di quest’ultimo mese: i tornei nazionali si concluderebbero il 3 agosto, mentre la finale di Champions prevista per l’8 agosto.

La seconda invece ipotizza una full immersion nei campionati, dal 14 giugno sino al 31 luglio, con le competizioni europee relegate al mese di agosto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!