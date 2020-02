CdS – Mertens o Giroud per Conte: nell’attacco dell’Inter c’è posto per un parametro zero

Mertens o Giroud per l’attacco dell’Inter. C’è spazio per un parametro zero nel prossimo reparto offensivo dei nerazzurri, in attesa di conoscere i risvolti relativi ai pressing nei confronti di Lautaro e di salutare definitivamente Sanchez. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, la Beneamata sarebbe al lavoro per rinforzare l’attacco a disposizione di Conte, con i due protagonisti al centro dei movimenti interisti.

L’Inter non ha ancora affondato il colpo per Dries Mertens. Il motivo è infatti relativo all’attesa in merito alla composizione della prossima prima linea interista. Lukaku unica certezza, con il belga del Napoli invece cercato anche dal Monaco ma con l’ipotesi rinnovo con gli azzurri sempre viva. Insieme al folletto partenopeo anche Olivier Giroud: pista mai tramontata quella che porta al francese, sempre in uscita a zero ed ancora corteggiato da Conte. Con Sanchez pronto al rientro allo United e Lautaro corteggiato da mezza Europa, la Beneamata studia le mosse per i suoi nuovi granatieri.

