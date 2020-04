CdS – Milan, Pioli verso l’addio. Toto-allenatore: rispunta Spalletti. Sconto Inter?

Da un ex tecnico dell’Inter ad un ex tecnico dell’Inter. E’ quanto potrebbe verificarsi sulla panchina del Milan: Stefano Pioli difficilmente sarà il tecnico rossonero della prossima stagione dopo l’addio di Boban e l’ascesa al potere dell’ad Gazidis.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Arsenal infatti è deciso a cambiare allenatore. Se Ralf Rangnick continua a nutrire dei dubbi sull’incarico, nelle ultime ore si vocifera nuovamente di una possibile candidatura di Luciano Spalletti per la panchina rossonera. Già cercato nel passato, il toscano non aveva raggiunto l’accordo con l’Inter che l’aveva esonerato precedentemente.

L’allenatore aveva chiesto all’Inter circa 25 milioni di euro lordi, compresi anche i compensi dello staff, per essere liquidato (è ancora sotto contratto fino al 2021). Adesso la richiesta, un anno dopo, potrebbe essere molto inferiore e un accordo con Suning per la buonuscita non sarebbe impossibile.

