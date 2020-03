CdS – Napoli-Inter, Eriksen scalpita: Conte sceglie il danese per l’assalto alla finale

Sembrava dover partire indietro nelle gerarchie di Antonio Conte per il match dello Stadium, contro la Juventus. Il rinvio del match ha però riorganizzato le priorità dell’allenatore interista che, vista anche la differenza di approccio in relazione alle due partite, è già pronto a lanciare il danese dall’inizio. Ci sarà anche Christian Eriksen tra i protagonisti in scena al San Paolo giovedì, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport sono salite le quotazioni dell’ex Tottenham, pronto a trascinare la Beneamata alla ricerca della finale.

Tra le possibili formazioni dello Stadium, il nome del danese figurava tra i possibili nerazzurri in scena solo a gara in corso. Il motivo era legato ad un atteggiamento più attendista della Beneamata, pronta a studiare le mosse della Juventus prima di colpirla. A Napoli servirà invece un’Inter arrembante ed il tecnico interista è già pronto a fidarsi del suo top player. Quotazioni al rialzo per la titolarità di Eriksen contro l’undici di Gattuso: Conte farà l’impossibile per avvicinare il trofeo alla sua Inter.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!