CdS – Napoli-Inter, la moviola: Rocchi si snatura e perdona Young su Politano

Un tocco che costringe Ashley Young al rischio espulsione ed una decisione giudicata in maniera differente da parte dei diversi esponenti del mondo del calcio. Parliamo del fallo dell’esterno inglese ai danni di Politano e la decisione di Gianluca Rocchi di non espellere il giocatore dopo aver considerato il fallo come meno severo del previsto.

Il Corriere dello Sport, nel tracciare la moviola della sfida, evidenzia il contatto tra l’interista e l’attaccante partenopeo, commentando così: “Politano allunga la gamba sinistra e anticipa l’avversario che, cercando di calciare il pallone, colpisce il piede dell’avversario. Da cartellino giallo, e sarebbe stato il secondo, Rocchi si snatura un po’ e gestisce la situazione. Una forzatura tre minuti più tardi l’ammonizione a de Vrij per il fallo su Mertens”.

Questo il giudizio del quotidiano che boccia Rocchi e la sua decisione in merito al contatto tra Young e Politano: giusta, secondo il Corriere dello Sport, la seconda ammonizione all’inglese, punizione severa secondo l’ex arbitro Luca Marelli.

