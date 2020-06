CdS – Napoli-Inter, le pagelle: Barella bocciato, sorpresa Candreva, de Vrij in difficoltà

Candreva ed Eriksen protagonisti, Lautaro senza aiuti per il suo partner d’attacco. Il Corriere dello Sport traccia il disegno di Napoli-Inter, evidenziando nel dettaglio le pagelle del match che premiano la corsa e la spinta dell’esterno nerazzurro, il migliore in campo secondo il quotidiano.

Partendo dalle retrovie, il giornale assegna un 6 pieno ad Handanovic, nonostante i dubbi sull’incertezza su Politano, a Skriniar e a Bastoni. Mezzo voto in meno invece per de Vrij, giudicato come il centrale più in difficoltà. Dalla difesa al centrocampo, emerge il 5 a Barella “non molto brillante, poco concreto e per niente incisivo” contrapposto al 7 pieno di Candreva, giudicato come il protagonista del primo tempo. 6,5 per Brozovic ed Eriksen, autore del gol del vantaggio, 6 invece per Young nonostante il rischio su Politano. In attacco, 5 per Lautaro e 6 per Lukaku, complice il suo contributo alla squadra. Queste le pagelle del Corriere dello Sport in chiave nerazzurra, tra sorprese e certezze.

