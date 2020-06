CdS – Parma-Inter, ancora emergenza per Conte: dubbio Barella, speranza Brozovic

Archiviata l’amarezza per il beffardo pareggio (3-3) arrivato in extremis contro il Sassuolo, per l’Inter è ora di pensare al prossimo impegno. Una gara – quella contro il Parma in programma domenica – che da tradizione resta sempre tra le più ostiche. E lo sarà probabilmente ancor di più questa volta. Se con il Sassuolo Antonio Conte aveva dovuto fare i conti con le numerose assenze, anche per la trasferta emiliana la musica non cambierà.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nello scacchiere nerazzurro mancheranno ancora una volta Vecino e Sensi. Altra assenza importante sarà quella di Skriniar. Il difensore slovacco, in virtù dell’espulsione rimediata contro la formazione di De Zerbi, salterà infatti le prossime tre gare. Ancora incerta è invece la presenza di Barella, in panchina contro il Sassuolo. Speranza invece per Brozovic, che corre sempre di più verso il recupero.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!