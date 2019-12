CdS – Pazza idea Atalanta: pronto il sacrificio di Kulusevski per arrivare a Politano

Tentazione Politano per l’Atalanta. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Dea starebbe pensando al sacrificio di Kulusevski per vestire di nerazzurro l’attaccante che con Conte fatica a trovare spazio. L’idea di Percassi è quella di una tripla manovra: Kulusevski alla Beneamata da gennaio, Barrow al Parma e l’ex Sassuolo all’Atalanta per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gasperini. Un’idea di difficile attuazione, con lo svedese ormai promesso sposo dei nerazzurri.

Marotta ed Ausilio avrebbero infatti già bloccato Kulusevski per il prossimo giugno, scegliendo di non accelerare i tempi per il suo arrivo a Milano. Il motivo? La necessità di completare una stagione da titolare ed alcune varianti tattiche da limare. Al momento il jolly del Parma non sarebbe titolare in nerazzurro e Conte preferirebbe convertirlo in mezzala a partire dalla preparazione estiva. Necessità di adattamento per lo svedese che ha conquistato l’Inter, con il club interista pronto a strapparlo alla concorrenza.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!