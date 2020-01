CdS – Per Giroud servirà l’addio di Politano: ultimi dettagli da limare con il Chelsea

Nelle scorse ore c’è stata un’accelerata importante nella trattativa che porta il nome di Olivier Giroud. Per la conclusione definitiva della trattativa però il giocatore dovrà attendere il via libera dettato da Politano e, dunque, dalla trattativa che porterà Leonardo Spinazzola alla Beneamata. A riferirlo è il Corriere dello Sport che racconta gli ultimi dettagli prima della fumata bianca con i Blues.

Per sbarcare a Milano, l’attaccante del Chelsea ha infatti rinunciato ad un milione lordo di stipendio dei 3,5 netti che guadagna con il club inglese fino al 2022. Una mossa importante che ha contribuito ad avvicinare le parti per il lieto fine dell’affare, anche se restano da limare solo gli ultimi particolari su cui l’Inter lavorerà dopo l’addio di Politano. Un passo alla volta per rendere la squadra di Conte sempre più grande: ad un passo il matrimonio interista di Giroud.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!