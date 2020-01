CdS – Politano-Roma, affare ancora possibile: il giocatore vuole solo i giallorossi

Politano vuole solo la Roma. Sblocco possibile della trattativa tra nerazzurri e giallorossi secondo il Corriere dello Sport, con l’esterno ex Sassuolo pronto a rifiutare qualsiasi richiesta pur di tornare a giocare per la squadra della capitale dopo l’esperienza nelle giovanili. Il calciatore ha già l’accordo con Petrachi: stipendio sui 2 milioni netti e 4 anni e mezzo di contratto, ma la Roma – anche per ripicca – non ha intenzione di bloccare il giocatore sin da subito a titolo definitivo.

Siviglia, Napoli e Fiorentina le alternative per Matteo Politano, fuori dal progetto disegnato da Antonio Conte ed alla ricerca di una nuova destinazione, con la parentesi nerazzurra ormai prossima alla parola fine. La Roma lo tenta, ma i rapporti con l’Inter rischiano di minare la riuscita dell’affare ed i nerazzurri hanno urgenza di incassare.

