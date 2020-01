CdS – Politano via dall’Inter, tra le interessate i viola: base d’appoggio per Castrovilli?

Politano andrà via. Questa sembra essere la decisione migliore sia per la squadra che per il giocatore. Purtroppo Matteo è un giocatore che non può rientrare nei dettami tattici del calcio di Conte e che quindi si vede costretto ad andare verso altri lidi. Le squadre interessate a lui sono moltissime, alla luce delle immense qualità mostrate con la maglia nerazzurra: Roma, Napoli, Fiorentina e persino il Milan. Infatti il suo agente è in periodo di straordinari in quanto sta portando avanti discorsi con molti club.

Uno dei più interessati sembra essere la Fiorentina; viola che avevano provato a soffiare Politano ai nerazzurri già durante la finestra estiva di calciomercato presentando un’offerta di circa 30 milioni, difficile da riproporre durante il mercato di riparazione. Nonostante ciò questa sarebbe la destinazione preferita per l’Inter in quanto non una diretta concorrente per obiettivi comuni, ma soprattutto in chiave futura, come riportato dal Corriere dello Sport.

Infatti la cessione di Politano ai viola rappresenterebbe la possibilità di aprire dei rapporti con il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, in ottica mercato. L’obiettivo nerazzurro per il prossimo giugno non sembra tanto essere Chiesa ma Gaetano Castrovilli, considerato da molti potenzialmente la mezzala perfetta per il gioco di Conte. Castrovilli insieme a Tonali rappresenteranno un vero e proprio must del prossimo mercato con l’Inter che sta cercando di muoversi d’anticipo su entrambi i talenti italiani per evitare un secondo caso Kulusevski.

