CdS – Questione San Siro, incontro tra Inter, Milan e comune: ad aprile la svolta

Un aggiornamento tra le parti in attesa dell’incontro decisivo di aprile. Questa, in sintesi, la situazione relativa all’incontro tenutosi nella giornata di ieri tra l’Inter, il Milan ed il Comune di Milano in merito alla questione San Siro. Il Corriere dello Sport racconta del meeting conclusosi in maniera positiva pur senza passi in avanti decisivi per il nuovo stadio. Riunione fissata a distanza, causa emergenza legata al Coronavirus, ed alla quale hanno partecipato i due dirigenti legati al progetto, Van Huuksloot e Barile, e gli assessori allo sport Gualneri, al bilancio Tasca e all’urbanistica Maran.

Resta da sciogliere il nodo relativo alle cubature commerciali: 0,35 la quota chiesta dall’amministrazione contro lo 0,63 dei due club, con le parti vicine all’intesa vista la maggiore flessibilità che verrà dettata dal Comune di Milano. Aggiornamento decisivo ad aprile, quando Antonello e Scaroni prenderanno parte all’incontro più importante, aspettando il progetto con ancor più dettagli in ottica stadio.

