CdS – Oggi rientrano i primi interisti a Milano: nuovo isolamento per due settimane

Dopo aver annusato la possibilità di una probabile ripartenza del campionato tra fine maggio ed inizio giugno, l’Inter ha richiamato tutti i calciatori che nelle scorse settimane erano tornati presso i propri paesi d’origine per stare al fianco delle rispettive famiglie. Difatti, una volta rientrati a Milano, i 7 nerazzurri attesi a partire dalla giornata odierna dovranno nuovamente rispettare il periodo di isolamento pari a due settimane, in rispetto delle norme previste per coloro che arrivano in Italia dall’estero.

Anche per lo spostamento, vista la carenza di voli, dovranno organizzarsi con aerei privati. Se per calciatori a due ore d’aereo da Milano come Handanovic, Brozovic, Moses, Young, Eriksen e Lukaku risulterà poco complicato tornare in Lombardia, maggiori difficoltà logistiche incontrerà invece Diego Godin dall’Uruguay. Anche per questo motivo, come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, è difficile adesso stilare una corretta agenda dei rientri. Ma, a partire da oggi, sono comunque attesi i primi calciatori a Milano.

