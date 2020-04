CdS – Ripresa, la Figc è fiduciosa. Tamponi in beneficenza dalla Serie A

Un aiuto da parte dei club per sostenere il Paese. Come riportato dal Corriere dello Sport, per spingere ulteriormente verso la ripresa di campionati ed allenamenti il presidente della Figc Gravina, nell’incontro di ieri, ha sottolineato il gesto delle società della massima serie per favorire la ripartenza. Le squadre di Serie A infatti si impegneranno per acquistare i tamponi nel momento in cui il governo non dovesse metterli a disposizione.

Ma non è tutto, perché secondo il quotidiano ogni club acquisterà mille tamponi ma ne pagherà il doppio, in modo da donare i restanti ai bisognosi. Un’ipotesi sollevata dal numero uno della Federcalcio che ha visto i tamponi pagati passare anche da duemila a cinquemila, spingendo così per la beneficenza. Uno sforzo notevole da parte dei club che lascia speranze positive in vista di una possibile ripresa. Il traguardo è ancora lontano ma, secondo Gravina, sono state gettate base importanti per la ripartenza.

