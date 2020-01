CdS – Roma, Politano il sostituto di Under: contatti avviati tra Petrachi ed il giocatore

Matteo Politano tra i desideri della Roma. Questa l’indiscrezione lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport: l’edizione online del quotidiano avvicina l’attaccante nerazzurro ai giallorossi in vista del prossimo mercato invernale. Il tutto per ovviare alla partenza di Cengiz Under: il turco, mai davvero al centro del piano di Fonseca, è pronto a far le valigie già a gennaio, con il club capitolino pronto all’assalto per l’interista.

Una mossa questa della Roma disegnata dal ds Petrachi che avrebbe addirittura già chiesto al calciatore di aspettare qualche giorno prima di decidere la sua prossima destinazione. Atalanta, Napoli e Fiorentina le squadre fin qui interessate a Politano, con i giallorossi impegnati però prima nella cessione di Under. Contatti dalla Germania e dall’Inghilterra ma nessuna offerta concreta per l’esterno finito ai margini del progetto di Fonseca. Come lui anche l’interista, scivolato indietro nelle gerarchie di Conte: due operazioni collegate tra loro ma che hanno bisogno ancora di tempo per trasformarsi da suggestioni a realtà.

