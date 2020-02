CdS – Sanchez, a fine stagione sarà addio: l’Europa League per lasciare un bel ricordo

Sembra essere scritto il destino di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, a meno di clamorosi colpi di scena, tornerà al Manchester United a fine stagione. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che aggiunge come il prestito secco ed il contratto pesante che legano il giocatore all’Inter, siano stat chiari segnali sin dall’inizio. Il giocatore inoltre, causa infortuni, non è mai riuscito a trovare la continuità giusta e lo spazio per dimostrare tutto il suo talento.

Ora il cileno vuole salutare lasciando dietro di sé un bel ricordo, magari contribuendo ad andare più avanti possibile in Europa League. Questa sera contro il Ludogorets sarà titolare e cercherà di mettere la sua firma sulla qualificazione agli ottavi di finale.

