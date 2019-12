TS – Scambio di prestiti con il Parma: Darmian in nerazzurro e occhi su Ghoulam

L’infortunio di Asamoah e le garanzie altalenanti in arrivo da Lazaro e Biraghi potrebbero costringere l’Inter ad anticipare il colpo in programma per giugno. Come riportato infatti da Tuttosport, i nerazzurri sono pronti ad accogliere Matteo Darmian alla corte di Conte. In programma uno scambio di prestiti tra la Beneamata ed il Parma: l’ex United in nerazzurro e Dimarco ai ducali, lo stesso protagonista lo scorso anno di un’ottima stagione con quella stessa maglia.

La situazione esterno – con Marcos Alonso ancora lontano e Kurzawa per ora sondato – potrebbe spingere i nerazzurri a virare su un nome caldo del Napoli, anche lui vicino all’addio. Si tratta di Faouzi Ghoulam, pronto a salutare i partenopei aspettando una nuova avventura da vivere da protagonista. Questi i profili analizzati dalla Beneamata per il ruolo di esterno: la priorità spagnola del Chelsea al momento non pare alla portata ed anche per questo Marotta ed Ausilio sono costretti a studiare eventuali alternative.

