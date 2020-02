CdS – Scatta l’ora Sanchez in Europa League: il riscatto passa da queste partite

Tra gli osservati speciali di questa sera, oltre ovviamente al grande atteso Christian Eriksen che dovrà far vedere i progressi tattici di queste prime settimane di lavoro ad Appiano Gentile, ci sarà anche Alexis Sanchez. In questo caso si tratta più che altro di un esame, visto che il calciatore è attualmente in prestito all’Inter dal Manchester United e fino a questo momento ha fatto troppo poco per poter meritare il riscatto, condizionato ovviamente dall’infortunio alla caviglia di metà ottobre che l’ha tenuto fuori per tre mesi.

Pian piano, l’attaccante cileno sta però ritrovando condizione e continuità, fondamentale per un calciatore del suo dinamismo e della sua corsa in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa nerazzurra vi sono dubbi sul suo futuro a Milano. A parte l’ingaggio da 12 milioni netti più bonus, c’è anche l’acquisto del cartellino e non sarà facile trovare un’intesa con lo United, dopo che la scorsa estate non è stata fissata per la cifra del riscatto, ma si è puntato sul prestito secco. Se comunque delle chance di poter rimanere ed impressionare la dirigenza ci sono, queste vanno giocate il prima possibile: a partire da stasera…

