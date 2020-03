CdS – Sensi, Biraghi e Barella: l’Inter in emergenza riflette sul mercato

Il mercato in entrata dell’Inter rischia di essere rivoluzionato dall’emergenza dettata dal Coronavirus. Tante le situazioni da risolvere a pieno per i nerazzurri che attendono di rientrare in campo per completare la stagione e tirare tutte le somme, anche quelle relative ad eventuali conferme tra le fila della Beneamata. Come raccontato dal Corriere dello Sport, l’allarme sanitario rischia di condizionare le prossime operazioni interiste, con la società che rischia di dover fare i conti anche con le situazioni relative a Sensi, Barella e Biraghi.

Mentre per il centrocampista del Cagliari – tra i protagonisti della stagione nerazzurra – il riscatto dai rossoblù sarà obbligatorio e scatterà in estate, potrebbero sorgere dubbi importanti per gli altri due calciatori. Biraghi attende di conoscere il suo futuro dopo una stagione al di sotto delle aspettative della Beneamata: in bilico il riscatto a 12 milioni fissato con la Fiorentina, con l’Inter ancora poco convinta in merito all’acquisto a titolo definitivo. Con il Sassuolo invece la società nerazzurra ha stabilito una sorta di “impegno d’onore” per l’acquisto di Stefano Sensi: una promessa da 27 milioni che rischia di essere riscritta dall’emergenza. Saranno giorni utili alla società per riflettere su tutte le situazioni temporanee che riguardano l’Inter, in attesa di riprendere il cammino in campo e di poter pianificare a pieno tutti gli step, anche quelli del mercato.

