CdS – Sensi sì, Handanovic no. L’Inter non rischia: contro il Milan in porta ci sarà Padelli

Stefano Sensi sì, Samir Handanovic no. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista nerazzurro farà parte della stracittadina milanese in programma domenica sera contro il Milan ma Conte dovrà fare a meno del proprio capitano.

L’ex Sassuolo ieri, insieme a Borja Valero, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo ma già a partire da oggi potrebbe tornare a lavorare con i compagni: il problema al polpaccio sinistro, a causa di un piccolo ematoma, adesso è stato superato.

Handanovic invece vorrebbe scendere in campo utilizzando un tutore e stringendo i denti, ma al momento lo staff medico nerazzurro sarebbe intenzionato a non rischiarlo e a non utilizzarlo per evitare che l’infrazione del mignolo della mano sinistra peggiori. In porta, dunque, con ogni probabilità ci sarà Padelli.

