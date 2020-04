CdS – Serie A, 225 milioni in ballo dai diritti tv: i numeri della crisi

Una differenza abissale in termini economici ed il rischio scontro già annunciato nei giorni scorsi che rischia di farsi ancor più attuale. Nel quadro tracciato dal Corriere dello Sport emergono le riflessioni dal punto di vista economico in merito ai diritti tv. Fino ad ora, sottolinea il quotidiano, le emittenti in possesso dei diritti hanno pagato più di quanto mandato in onda live.

In percentuale infatti, i licenziatari hanno trasmesso circa il 67% del prodotto acquistato ma, nel dettaglio, hanno già versato ai club l’83% delle cifre previste dai contratti annuali. Restano “in ballo” 225 milioni di euro che la Serie A intera rischia di perdere in caso di stop, l’equivalente dell’ultima rata in arrivo da Sky e Dazn per l’Italia (163 milioni) e dai licenziatari esteri (62 milioni). Numeri da capogiro che rischiano di far ancor più rumore in caso di stop definitivo dei campionati. Per questo, e per tanti altri motivi, i club di Serie A sono pronti a spingere per il ritorno in campo a fine emergenza, in modo da garantire le ultime entrate ed evitare crisi ancor più profonde.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!